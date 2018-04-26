Приняли таблетку от давления? Послушайте музыку!

Прослушивание музыки усиливает действие лекарств от гипертонии, — с таким заявлением выступили бразильские и британские медики.

Еще несколько лет назад ученые университета Сан-Паоло начали изучать влияние музыки на сердечный ритм в условиях стресса. Среди прочего, они обнаружили, что классическая музыка обладает способностью урежать сердцебиение. После этого исследователей заинтересовало, какой эффект музыка может оказывать на сердечный ритм в других ситуациях, — в частности, при лечении от гипертонии.

«Предыдущие исследования показали, что музыкальная терапия имеет значительный положительный эффект на кровяное давление при гипертонии, — говорит профессор университета Сан-Паоло Витор Энграсия Валенти. — Но было неясно, может ли музыка повлиять на действие медикаментов, нормализующих давление и пульс».

Исследователи совместно с коллегами из британского университета Оксфорд Брукс провели эксперимент, в котором участвовали 37 человек с гипертонией. Все они проходили курс лечения антигипотензивными препаратами от полугода до года. После принятия ими очередной порции препаратов участникам дали в течение часа прослушать инструментальную музыку через наушники. Для сравнения в другой день после принятия лекарства на них так же надели наушники, но музыки уже не включили. Оба раза им замеряли частоту сердцебиения через 20, 40 и 60 минут после принятия таблеток.

Анализ показал, что когда пациенты слушали музыку, сердцебиение заметно урежалось спустя 60 минут после приема таблеток. Когда музыки не было, эффект был не столь выраженным. Кровяное давление тоже приходило в норму быстрее, когда участники слушали классические мелодии. Ученые объясняют это тем, что музыка стимулирует парасимпатическую нервную систему, повышает активность желудочно-кишечного тракта и тем самым улучшает усвоение препаратов.

Читайте также:

Быстрая музыка придает сил на тренировках