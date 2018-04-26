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Фестиваль экспериментального звука «Подготовленные Среды»
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Фестиваль экспериментального звука «Подготовленные Среды» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Сообщество SoundArist.ru открывает 10-й ежегодный международный фестиваль экспериментального звука «Подготовленные среды». Тема 2018: Вопрос времени.
Во время выступлений участники используют подготовленные объекты, среды, конструкты. Практикуются максимально нестандартные техники звукоизвлечения. Часто участники разрабатывают собственные технологии, программное и аппаратное обеспечение.
Сюда нужно идти увлеченным музыкой и звуками подросткам: инсталляции, перформансы, воркшопы — они это любят. Организаторы маркировали мероприятие как 12+. Вход по регистрации.
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