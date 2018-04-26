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В Воронцовском парке пройдет весенний фестиваль искусств
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В Воронцовском парке пройдет весенний фестиваль искусств 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
1 мая на центральной поляне Воронцовского парка можно будет сделать на память запоминающиеся селфи на фоне яркой цветочной фотозоны, передает газета «Москва За Калужской заставой» — здесь пройдет весенний фестиваль искусств.
Программа фестиваля будет состоять из трех тематических блоков — театра, музыки и танцев. Горожанам покажут три уникальных авторских спектакля для детей и взрослых при участии актеров ведущих столичных театров и студентов театральных вузов. На центральной поляне Воронцовского парка будут играть в дартс, бадминтон и настольный хоккей.
Также в Воронцовском парке выступят кавер-группы The Balance и команды, танцующие в стиле K-Pop. «K-Pop — это уже не просто музыкальное направление Южной Кореи, это серьезная субкультура, невероятно популярная во всем мире. Фаны устраивают между собой танцевальные соревнования, копируя хореографию любимых корейских исполнителей — cover dance», — рассказали организаторы фестиваля.
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