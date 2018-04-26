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Концерт Наргиз в Воронеже переносится на май
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Концерт Наргиз в Воронеже переносится на май 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Концерт Наргиз, который должен был состояться 28 апреля в Event Hall Сити-парка «Град», перенесли на 23 мая.
Информация о новой дате концерта размещена на официальном сайте певицы. Причина переноса — недомогание артистки. Билеты, купленные ранее, остаются действительными на новую дату.
При желании можно сдать билеты в кассы по месту приобретения. Для возврата электронных билетов обратитесь к данным билетным операторам через личный кабинет на сайте — в городских кассах электронные билеты не принимаются.
Наргиз выступит с программой «Вдвоем», названной в честь одноименного трека, который войдет в дебютный альбом певицы.
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