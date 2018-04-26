Концерт Наргиз в Воронеже переносится на май

Концерт Наргиз, который должен был состояться 28 апреля в Event Hall Сити-парка «Град», перенесли на 23 мая.

Информация о новой дате концерта размещена на официальном сайте певицы. Причина переноса — недомогание артистки. Билеты, купленные ранее, остаются действительными на новую дату.

При желании можно сдать билеты в кассы по месту приобретения. Для возврата электронных билетов обратитесь к данным билетным операторам через личный кабинет на сайте — в городских кассах электронные билеты не принимаются.

Наргиз выступит с программой «Вдвоем», названной в честь одноименного трека, который войдет в дебютный альбом певицы.