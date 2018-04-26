Ещё
Певица Наргиз перенесла концерты в Воронеже, Курске и Белгороде из-за плохого самочувствия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица Наргиз перенесла концерты в Воронеже, Курске и Белгороде из-за плохого самочувствия 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Узбекско-американская певица Наргиз Закирова отменила концерты в регионах Центральной России и перенесла выступления в рамках гастрольного тура почти на месяц, сообщается на официальном сайте исполнительницы. Ранее на своей странице в Instagram Закирова отметила, что вынуждена отменить мероприятия из-за внезапного ухудшения здоровья.
"Безоговорочно, купленные вами билеты подлежат возврату. Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме, и я не исключение", — написала Наргиз в своем Instagram.
Согласно новому гастрольному графику, концерт Закировой состоится в Воронеже 23 мая, выступление в Белгороде перенесено на 24 мая, в Орле певица представит новую программу 6 июня, в Курске — 10 июня. Отмечается, что билеты, приобретенные на концерты в первоначальные даты, будут действительны.
ТАСС: последние новости
Джаред Лето: в моем сердце очень много любви к России "Московские сезоны" запустили в "Одноклассниках" музыкальный квест Уральские музыканты выступят на фестивале "Безумные дни" в Японии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру24
Как уходили знаменитости16
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы13
Киноляпы, которые никто не замечал23
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение