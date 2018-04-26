В СЗАО споют несколько тысяч песен

С 27 апреля и по 9 мая в Москве пройдет музыкальный фестиваль «Московская весна, А Cappella». Всего планируется 1200 музыкальных номеров, который пройдут, не много не мало, на 61 площадке по всему городу. Москвичи смогут услышать несколько тысяч песен и музыкальных композиций. В СЗАО площадка фестиваля будет находиться по адресу: Строгинский бульвар, вл. 9.

-Для гостей споют acappella лучшие коллективы со всей России. Поп, рок, джаз, соул, госпел, блюз, фолк — в этом музыкальном празднике участвуют все жанры! — Отметили на официальном сайте правительства столицы

Помимо этого, на площадках будут проходить различные мастер-классы. Например, посетители смогут развить чувство ритма или смастерить музыкальную шкатулку.