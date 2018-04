Главные события Москвы 27 апреля по 3 мая

В ближайшие дни жителей и гостей столицы ждет много разноплановой музыки на любой вкус, а также настоящие рыцарские сражения. О самом интересном — в еженедельном обзоре Dni.Ru

27 апреля, пятница

Yota Arena выступит коллектив «Race to Space», чья музыка пронизана космосом и электроникой. В роли вокалистки выступает актриса Мириам Сехон , а играют кинокомпозитор Вадим Маевский , гитарист Павел Додонов (ex-"Дельфин"), басист Александр Малышев и барабанщик Сергей Говорун ("Мои ракеты вверх", EIMIC). Группа называют одной из лучших англоязычных инди-групп в Москве, она уже успела выпустить два альбома, принять участие участие в фестивалях, как «Пикник Афиши», Maxidrom и Усадьба Jazz, выступить на одной сцене с The xx, Трики и UNKLE. В этот вечер публике будет представлен виниловый мини-альбом «Freefall» и цифрой сборник ремиксов на него.

В «Главclub green concert» даст концерт группа Awolnation, чьи работы имеют мультиплатиновый статус. Поклонники смогут услышать как проверенные хиты, так и достаточно свежий материал. Автор песен и продюсер Аарон Бруно так говорит о новинках: «Я хотел создать рок-н-ролл/поп-альбом, и под „поп“ я понимаю музыку, на которой я вырос — Dire Straits или Born In The U. S. A или The Cars or Tom Petty, своего рода всеамериканский альбом в стиле AWOLNATION. Я стремился выпустить альбом — американскую мечту, слушая который ты просто чувствуешь эту ностальгию по школьным временам или девчонке, в которую ты был влюблен, но никогда не решался заговорить с ней».

В независимом арт-кластере на Яузе состоится открытие «Выставки Нового» — третьего проекта движения ПРОУН, заявляющего свой взгляд на искусство и его восприятие. На выставке будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер искусства — театра, танца и поэзии. На территории арт-кластера также будут проходить лекции и воркшопы от известных российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов.

В кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной в рамках фестиваля Sound Up состоится необычное выступление группы Bersarin Quartett. Изюминка в том, что концерт «7.1. surround concert» пройдет в полной темноте. Использовав технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор и продюсер Томас Бюкер создал специальное live-выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Музыку можно будет услышать в невероятной динамике и детализации звука, причем свет будет погашен, и все происходящее будет отдано на откуп воображению зрителей.

На площадке «Цифровое деловое пространство» состоится полнодневная лекция Маршалла Голдсмита под названием «Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?». Голдсмит — личность известная, он является персональным наставником CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs, специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящего состава организаций. Он является автором около 30 книг, в том числе бестселлера «Прыгни выше головы!». В Москве гуру поделится свои опытом с руководителями российских компаний. Он расскажет о том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает «буксовать» на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно повысить темпы личностного развития. Скидка 7% по промокоду «dniru».

В Центральном Доме Актера зрители увидят настоящую магию — «Magic of music». Сюжет постановки построен на любовном треугольнике: молодой человек одновременно влюблен… в двух сестер. Это красивая история, где любовные перипетии разворачиваются на фоне прекрасной музыки, написанной специально для этого шоу. В ней волшебным образом переплетаются и родные русские мотивы, и зажигательные ритмы латиноамериканских танцев, и наполненные романтикой мелодии Парижа.

В «Крокус Сити Холле» выступит Иэн Андерсон и группа «Jethro Tull». Концерт состоится в рамках мирового турне «Jethro Tull 50th Anniversary Tour», посвященного 50-летнему юбилею коллектива. Основоположник «Jethro Tull», появившейся на свет в 1968 году, фронтмен и флейтист Иэн Андерсон — культовая фигура в мире музыки. Он стал первым рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. «Это праздник всех 33 участников группы, украшавших наши ряды — музыкантов, которые принесли свои таланты, навыки и стили, чтобы играть на концертах, в прямом эфире и в студии», — рассказывает Андерсон.

В Adrenaline Stadium даст концерт группа Tokio Hotel, некогда сводившая с ума подростков по всему миру. Организаторы обещают, что музыканты вновь покорят столицу своим уникальным шоу, которое уже успело закрепить за собой абсолютно новые стандарты музыкального и концертного продакшена.

28 апреля, суббота

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль «Гадкий утенок» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Знаменитая история оживет в музыке — сказка превратится в оперу и балет одновременно, артисты будут и петь, и танцевать. Именно так решил рассказать знакомое произведение композитор Михаил Броннер , который написал много замечательной музыки для взрослых, но очень любит сочинять и для детей.

В СК «Олимпийский» выступит известная группа «Thirty Seconds To Mars» с несравненным Джаредом Лето . Коллектив продал миллионы копий своих альбомов по всему миру, их концерты проходят при переполненных залах и стадионах. Они получили множество престижных премий и даже установили рекорд самого продолжительного гастрольного тура в истории. Группа считается одной из самых ярких и значимых в плане живых концертов.

29 апреля, воскресенье

30 апреля, понедельник

С 30 апреля по 2 мая в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет «Турнир святого Георгия». Это три дня рыцарского джостинга, групповых конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах, где будут воспроизведены европейские рыцарские состязания XV века. Никакой постановки — это будут настоящие столкновения и бои. В событии примет участие около сотни человек из разных городов мира. Также будет проходить историческая ярмарка и ремесла, обучающие занятия и развлечения, тематический фудкорт.

1 мая, вторник

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы А. Пушкина и оперы М. И. Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история и вымысел приправлены мягкой иронией. Злобу, коварство и трусость побеждает справедливость, добрая богатырская сила и молодая любовь. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».

2 мая, среда

В «Союзе Композиторов» выступит американский джазовый трубач, композитор и аранжировщик, один из ярчайших представителей современной джазовой музыки — Джош Эванс . Он принял участие в записи примерно сотни джазовых альбомов, выступал со всемирно известными музыкантами, покорил многочисленные джазовые фестивали. В 2011 году Эванс записал и выпустил свой дебютный солный альбом «Портрет», а в 2015-м второй — «Надежда и разочарование». В настоящее время он работает в составе квартета Крисчиана Макбрайда NewJaw и со своим биг-бендом.

3 мая, четверг

В «Главclub green concert» выступит группа «Черный Кофе», будут исполнены все хиты, а также презентован проект " Варшавский — Высоцкий". Автор и исполнитель большинства песен группы Дмитрий Варшавский на протяжении долгих лет остается фронтменом и единственным бессменным участником коллектива. Песню «Страна» на стихи Андрея Вознесенского , которая стала точкой отсчета, он написал в далеком 1979 году. А три года назад у «Черного Кофе» вышел десятый студийный альбом «Осенний порыв».

В театре «Школа современной пьесы» покажут спектакль «Ночь с незнакомцем». Главная героиня прекрасна, нежна и добродетельна, но в ее жизни есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-то. Ночь с незнакомцем — романтично, эротично, необычно. А любовь? Любовь догонит героиню через годы. Стоит отметить, что одноименная пьеса, которая легла в основу постановки, стала лауреатом Международного конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица 2011».

В кино выходит фильм «Мстители: Война бесконечности». Вновь героям нужно защищать мир от злодеев и опасностей. На этот раз межгалактический тиран Танос хочет собрать все шесть Камней Бесконечности, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. И вновь судьба всего сущего висит на волоске.