Джаред Лето: в моем сердце очень много любви к России

Американская рок-группа 30 Seconds To Mars выступит в Санкт-Петербурге и Москве 27 и 28 апреля, где представит свой пятый студийный альбом — America. Новой работы коллектива поклонники ждали почти пять лет. В преддверии российских шоу лидер коллектива лауреат премии «Оскар» Джаред Лето рассказал ТАСС о работе над пластинкой, причинах изменения музыкальной стилистики и секрете вечной молодости.

— Привет, Джаред!

— Привет всем, я сейчас нахожусь в Финляндии и с огромным нетерпением жду нашего приезда в Россию!

— В нашей стране 30 Seconds To Mars были уже неоднократно. Какие впечатления у вас остались?

— Да, мы уже много раз приезжали в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Впечатлений от вашей прекрасной страны и людей каждый раз очень много — и самых положительных. Российская публика отличается невероятной страстью, энергией, и я действительно считаю ее одной из лучших во всем мире. Поэтому мы с огромной радостью возвращаемся в Россию вновь и вновь. Для нас это очень особенное место, которое каждый раз дарит множество незабываемых моментов.

— 6 апреля увидел свет ваш долгожданный альбом America. При этом перерыв между двумя последними студийными работами составил целых пять лет. Почему?

— Да, мы готовили этот альбом очень долго, так вышло. А дело в том, что эти пять лет были довольно непростым временем как для нас самих, так и для всего мира. Очень многое изменилось, общество пережило ряд встрясок. Это было время серьезных вопросов, не побоюсь этого слова, великих вопросов. И все это нашло отражение в нашей новой пластинке. Мы провели огромную работу, изучили и объединили массу музыкальных направлений. И несмотря на то, что альбом вышел всего пару недель назад, новые песни публика принимает отлично, и это просто невероятно. Артисту всегда приятно видеть, что поклонники тепло встречают его новые песни.

— Вот, кстати, вы упомянули работу с жанрами. Строго говоря, вы кардинально поменяли музыкальное направление, если сравнивать современное звучание 30 Seconds To Mars с тем, что было в начале вашей карьеры. И немалое количество поклонников скучает по тому самому звуку. В чем причина такого смягчения?

— Если честно, мне кажется, что менялись мы постоянно. Это в нашей натуре — изучать новые жанры и территории, и я уверен, что мы не остановимся на достигнутом. Это сама суть группы 30 Seconds To Mars. Что касается той части аудитории, что скучает по тяжелым песням… Ну на наших шоу мы продолжаем исполнять такие номера, как The Kill, Kings and Queens, This Is War или Hurricane, и те, кто жаждет услышать такой рок-саунд, никогда не останутся без своей порции позитива. Мы не отказываемся от этого наследия, но постоянно будем двигаться вперед.

— Ваши клипы всегда были довольно необычными для рок-группы, да и подход к съемкам у вас во многом нестандартный. Что именно вдохновляет вас на создание подобного видеоряда к песням?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Думаю, что основное вдохновение приходит из жизненных событий, из вещей, которые разжигают во мне страсть и эмоции, которые дарят мне идеи, что по-настоящему захватывают все мое внимание и мысли. Это может быть что угодно, по большому счету. Примерно так.

— Если уж мы заговорили о съемках и подобных вещах, то нельзя не вспомнить о вашей кинокарьере. Вы создали совершенно новый и непохожий на предыдущие образ Джокера во вселенной DC. Как вы видите развитие этого персонажа в будущем?

— Этот вопрос, пожалуй, еще более непростой, чем предыдущий. Вся моя актерская карьера — это то же самое изучение новых территорий, что и развитие музыкального стиля 30 Seconds To Mars. Я стараюсь развиваться во всех сферах жизни, и кино не исключение. Что будет дальше с этим персонажем, я пока затрудняюсь ответить, но, думаю, на месте он стоять не будет.

— Давайте коснемся несколько иной тематики. Многие ваши песни носят социальный или политический подтекст. Что вы думаете о нынешней политической ситуации, сложившейся в мире? В частности, об обострении российско-американских отношений?

— На самом деле я уверен, что Россия и Америка имеют очень много общего. Если отбросить политику, мы практически одинаковы. Люди и здесь и там хотят хорошей жизни, счастья, следовать за своими мечтами. Работать, добиваться чего-то, заводить семьи и друзей. Мне бы очень хотелось, чтобы Россия и Америка оставили позади конфликты и политику, забыли о разногласиях и шли в будущее рука об руку. Ведь у нас действительно много общего. У нас нет каких-то глобальных различий даже в культуре. А вот того, чем мы можем делиться друг с другом, действительно много. Россия для меня была и остается совершенно особенным, прекрасным местом. Да и люди в Америке любят Россию. Очень многие воспринимают вашу страну так же, как я. Я считаю, что между русским и американским народами нет проблем. Единственным камнем преткновения остаются политические моменты. Думаю, нам стоило многому поучиться друг у друга. Меня восхищают ваша культура, история, искусство, литература и кино. А главное — потрясающие и очень добрые люди. В моем сердце очень много любви по отношению к России. И я надеюсь, что политические сложности рано или поздно останутся позади.

— Ну и напоследок задам вопрос, который уже не первый год волнует ваших поклонников: в чем ваш секрет вечной молодости?

— Мой секрет вечной молодости? Даже не знаю. Возможно, он в моих регулярных поездках в Россию. Не исключено, что ваша холодная погода сохраняет меня в неизменной форме, а эмоции от этих путешествий согревают душу.

— Спасибо большое за беседу!

— Спасибо! С нетерпением жду встречи с вами на наших российских концертах! Всего доброго!

Беседовал Владислав Ясинский