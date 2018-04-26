1 мая в Обручевском районе пройдет весенний фестиваль искусств

На фестивале «Play may» в Воронцовском парке выступят уникальные исполнители.

Программа фестиваля будет сочетать в себе несколько блоков: театр, музыка, танцы, и изобразительное искусство. Театральный блок — три уникальных авторских спектакля для детей и взрослых, поставленные молодыми режиссерами, выпускниками ГИТИСа. В постановках примут участие актеры ведущих столичных театров и студенты театральных вузов. Вокальный блок включит в себя выступления нескольких исполнителей, в том числе выступит кавер-группа The Balance. Воронцовский парк станет единственной площадкой в Москве, где выступят кавер-команды, танцующие в стиле K-pop.