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1 мая в Обручевском районе пройдет весенний фестиваль искусств
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1 мая в Обручевском районе пройдет весенний фестиваль искусств 

Обручевский меридиан 43 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
На фестивале «Play may» в Воронцовском парке выступят уникальные исполнители.
Программа фестиваля будет сочетать в себе несколько блоков: театр, музыка, танцы, и изобразительное искусство. Театральный блок — три уникальных авторских спектакля для детей и взрослых, поставленные молодыми режиссерами, выпускниками ГИТИСа. В постановках примут участие актеры ведущих столичных театров и студенты театральных вузов. Вокальный блок включит в себя выступления нескольких исполнителей, в том числе выступит кавер-группа The Balance. Воронцовский парк станет единственной площадкой в Москве, где выступят кавер-команды, танцующие в стиле K-pop.
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