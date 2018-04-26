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«Карл Маркс пикник» пройдет в «Арсенале»
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«Карл Маркс пикник» пройдет в «Арсенале» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Фестиваль, приуроченный к 200-летию со дня рождения знаменитого философа, культурного героя последних двух столетий, — Карла Маркса — пройдет в ГЦСИ «Арсенал» 5 мая. Об этом сообщают организаторы.
В программе «Пикника» — кинопоказ фильма «Молодой Карл Маркс» (производство Франция, Бельгия, Германия, режиссер Рауль Пек, 2017), экскурсии по Марксистскому маршруту (старт экскурсий от мемориала «В. И. Ленин и нижегородские марксисты»), лекторий «Карл Маркс: из XIX в XXI век», а также концерт на свежем воздухе «Музыка 1867 года». Предусмотрена также и программа для детей.
Маркс и музыка — странное, на первый взгляд, сочетание. Но это настоящий культурный феномен! Суждения Маркса об искусстве в советское время стали обязательным эстетическим ориентиром для музыковедов. Начать книгу на любую тему с цитаты Маркса было важным знаком соответствия идеологическим стандартам. Но какую музыку действительно слушал Маркс? В каких форматах она тогда бытовала? Мы воспроизведем типичный для середины XIX века формат домашнего концерта в кругу друзей и поговорим с точки зрения Маркса о музыке, которая звучала в год написания «Капитала».
Вход свободный.
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