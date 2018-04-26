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Чайковский. Диссонансы гения
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Чайковский. Диссонансы гения 

РИА Новости 1 час назад
Он создавал гениальные шедевры, но другим композиторам почти всегда платили больше. Он добился всемирной славы при жизни, но сам считал себя человеком «из простых» и не кичился дворянством. История его любви продолжалась более десяти лет и достойна экранизации, но сам он ощущал себя несчастным.
Ко дню рождения патриарха русской музыки — Петра Ильича Чайковского — радио Sputnik представляет документальный фильм «Чайковский. Диссонансы гения».
Смотрите полную версию фильма:
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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