Чайковский. Диссонансы гения

Он создавал гениальные шедевры, но другим композиторам почти всегда платили больше. Он добился всемирной славы при жизни, но сам считал себя человеком «из простых» и не кичился дворянством. История его любви продолжалась более десяти лет и достойна экранизации, но сам он ощущал себя несчастным.

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