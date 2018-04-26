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В Есенинке прозвучат известные песни на стихи Алексея Фатьянова
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В Есенинке прозвучат известные песни на стихи Алексея Фатьянова 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В воскресенье, 29 апреля, в Библиотеке № 186 имени С. А. Есенина вспомнят автора послевоенных лирических песен, хорошо знакомых не одному поколению слушателей. Среди них: «На Заречной улице», «В городском саду играет духовой оркестр», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Соловьи» и др.
Кстати, песня «Соловьи» была самой любимой у знаменитого полководца Георгия Жукова. Автором ее задушевных слов является Алексей Фатьянов — советский поэт, автор многих популярных в 1940—1970-х годах песен на музыку Василия Соловьева-Седого, Бориса Мокроусова, Матвея Блантера.
В 2019 году Алексею Фатьянову исполнилось бы 100 лет. Судьба отвела Алексею Ивановичу всего 40 лет земной жизни, но талант подарил бессмертие. Несмотря на короткую жизнь автора, песни Фатьянова продолжают жить. Они звучат и по радио, с экранов телевизоров, в концертах, на встречах ветеранов, и просто в застольях. Причем многие из них давно уже воспринимаются как чисто народные. Поэтому можно с уверенностью сказать: они будут жить и впредь, пока живет на земле наш народ.
В преддверии 100-летнего юбилея Алексея Фатьянова библиотека и проводит этот вечер, в котором примут участие Мария Мутлова, народный артист России Виктор Никитин. При этом организаторы надеются, что подобные встречи станут традиционными, ежегодными.
В программе вечера стихи и песни, в том числе, архивные записи на старом патефоне, возможно, что-то гостям вечера удастся спеть хором.
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