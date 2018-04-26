«Хор Турецкого» выступит в восьми странах в рамках марафона «Песни Победы»

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Арт-группа «Хор Турецкого» и Soprano за 10 дней дадут концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США в рамках ежегодной акции «Песни Победы». Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил основатель и художественный руководитель коллективов Михаил Турецкий

"Для меня это личная история, и идея такого проекта возникла еще в недрах моих семейных отношений с родителями-фронтовиками. В 2008 году, на 95-летии отца, я рассказал ему о своей мечте дать концерт «Песни Победы» в Берлине. Он тогда сказал, что мне не позволят сделать такую акцию, но прошло девять лет — и это стало возможно в 2017 году. И мы решили развить эту акцию, которая несет идеи мира, дружбы, строит мост доверия", — отметил Турецкий.

География «Песен Победы»

В этом годы в рамках акции запланировано девять концертов. Руководитель арт-группы признался, что «легко организовывался только Берлин, потому что это уже проторенная дорога». Марафон стартует 3 мая в Париже. Затем музыканты отправятся в Любляну (4 мая), Вену (5 мая), Берлин (6 мая) и Минск (8 мая). В столице Австрии им готовы предоставить концертный зал, однако организаторы надеются согласовать проведение на одной из городских площадей.

Непосредственно в День Победы, 9 мая, «Хор Турецкого» и Soprano выступят на площади Белорусского вокзала в Москве. «Для нас это главное событие всего марафона, потому что это наш город. И Белорусский вокзал, кстати, то место, откуда мой отец ушел на фронт. Для меня это очень эмоционально», — заметил Турецкий. Организаторы пообещали масштабное технологичное шоу. По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, выступление станет «творческой премьерой площади» после реконструкции.

10 мая исполнителей ждут в Тель-Авиве.

В Нью-Йорке «Хор Турецкого» выступит дважды: 11 мая в Зале Генеральной Ассамблеи ООН , а 12 мая в Вагнер Парке на Бэттери парк сити, с видом на Статую Свободы.

"Никто в это не верил, потому что визы сегодня — это камень преткновения. И вот вчера вся моя команда получала визы, мы были одни в посольстве", — поделился Турецкий, отметив, что с 1990 года команда 81 раз была в США.

Программа концертов

Репертуар концертов будет адаптироваться к месту проведения, в том числе прозвучат музыкальные комплименты Парижу и Любляне. «Мы называем эту акцию Unity Songs (с англ. „песни объединения“ — прим. ТАСС). Будут не только песни Победы, но и композиции на французском, немецком, английском. Они будут понятны людям без языковых ограничений, что для нас очень важно», — рассказал Турецкий, добавив, что конферанс выступлений также будет на местном языке.

На каждом концерте непременно прозвучит песня «Хотят ли русские войны», заявил Турецкий. «Александр Владимирович [Кибовский] как мудрый руководитель сказал, что очень важно, чтобы прозвучала песня „Хотят ли русские войны“. И мы учили ее в прошлом году в самолете на пути в Берлин и пели почти по бумажке. Но сейчас уже сделали классную аранжировку. Я надеюсь, она прозвучит и в Москве, и во всех других городах марафона», — сказал он.

"Выступления «Хора Турецкого» несут в себе некую магию. Это не просто концерт, где люди сидят и внемлют исполнителям. Это совсем другая подача, это уникальное достоинство именно этого коллектива, когда даже люди, пришедшие просто постоять, постепенно становятся участниками процесса, танцуют и подпевают", — отметил Кибовский.

Об акции «Песни победы»

Премьера проекта «Песни Победы» была приурочена к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году «Хор Турецкого» 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года — на площади Жандарменмаркт в Берлине. Зрителями концерта в столице Германии стали около 20 тысяч человек, онлайн-трансляция в интернете собрала более 8 млн просмотров.