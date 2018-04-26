РУДН приглашает 3 мая на фестиваль «Планета Юго-Запад» 

Фестиваль проводится с 1987 года на территории университета Обручевского района для жителей ЮЗАО.
Организаторы праздника — студенты из стран мира, обучающиеся в университете. В программе: национальные выставки землячеств РУДН, большая концертная программа из песен и танцев народов мира, мастер-классы национальной музыки и танцев. Встреча состоится на площади перед главным зданием РУДН на улице Миклухо-Маклая, дом 6. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Фестиваль проводится при поддержке ректората РУДН, префектуры ЮЗАО, посольств и представительств зарубежных стран. Начало 3 мая в 12 часов.