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РУДН приглашает 3 мая на фестиваль «Планета Юго-Запад»
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РУДН приглашает 3 мая на фестиваль «Планета Юго-Запад» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Фестиваль проводится с 1987 года на территории университета Обручевского района для жителей ЮЗАО.
Организаторы праздника — студенты из стран мира, обучающиеся в университете. В программе: национальные выставки землячеств РУДН, большая концертная программа из песен и танцев народов мира, мастер-классы национальной музыки и танцев. Встреча состоится на площади перед главным зданием РУДН на улице Миклухо-Маклая, дом 6. Вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Фестиваль проводится при поддержке ректората РУДН, префектуры ЮЗАО, посольств и представительств зарубежных стран. Начало 3 мая в 12 часов.
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