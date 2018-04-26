24 апреля в ЦКиД «Лира» прошел спектакль «Я буду жить»

24 апреля в 19:00 учебный театр Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской показали уникальный синтетический спектакль «Я буду жить» на сцене концертного зала ЦКиД «Лира». Об этом сообщается на сайте организации.

Режиссер спектакля Наталья Набатова . Он был создан студентами вокального отделения колледжа в 2009 году по инициативе Департамента образования г. Москвы и Московского Дома научно-технического и художественного творчества. Этот социальный проект создан молодыми для молодых и призван средствами искусства рассказать зрителю о самых острых проблемах современной жизни.

В спектакле использована музыка британской группы Radiohead, а так же стихи и тексты молодых авторов.

Фото взято: http://ubutovo.mos.ru/upload/medialibrary/1f7/lirafasad.jpg