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24 апреля в ЦКиД «Лира» прошел спектакль «Я буду жить»
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24 апреля в ЦКиД «Лира» прошел спектакль «Я буду жить» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
24 апреля в 19:00 учебный театр Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской показали уникальный синтетический спектакль «Я буду жить» на сцене концертного зала ЦКиД «Лира». Об этом сообщается на сайте организации.
Режиссер спектакля Наталья Набатова. Он был создан студентами вокального отделения колледжа в 2009 году по инициативе Департамента образования г. Москвы и Московского Дома научно-технического и художественного творчества. Этот социальный проект создан молодыми для молодых и призван средствами искусства рассказать зрителю о самых острых проблемах современной жизни.
В спектакле использована музыка британской группы Radiohead, а так же стихи и тексты молодых авторов.
Фото взято: http://ubutovo.mos.ru/upload/medialibrary/1f7/lirafasad.jpg
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