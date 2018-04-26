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Группа «Кукрыниксы» завершит карьеру на «НАШЕСТВИИ» 2018
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Группа «Кукрыниксы» завершит карьеру на «НАШЕСТВИИ» 2018 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Кукрыниксы» сыграет свой последний концерт на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2018, который пройдет 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области. Легендарная группа станет хедлайнером первого дня с программой «20 лет — Финал». Ранее музыканты объявили о завершении творческой деятельности коллектива, посвятив этому прощальный тур по 64 городам России и ближнего зарубежья.
«Мы считали, что самый последний концерт состоится 27 мая в Могилеве, но так уж сложилось, что история и успех группы «Кукрыниксы» неразрывно связаны с «НАШим Радио». Группа 15 раз была участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ», и мы решили, что финальный аккорд должен прозвучать именно там», — сказали музыканты.
«Кукрыниксы» впервые выступили на «НАШЕСТВИИ» в 2001 году в Раменском. С тех пор они практически ежегодно выходили на сцену фестиваля, радуя поклонников любимыми хитами и захватывающим красочным шоу, поэтому решение поставить финальную точку в истории группы именно на «Главном приключении года» особенно символично.
Напоминаем, в 2018 году радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие, и самый масштабный фестиваль страны «НАШЕСТВИЕ» пройдёт в особенно торжественной обстановке. Артисты исполнят свои главные хиты, которые радовали слушателей «НАШЕго» на протяжении двух десятилетий.
Ознакомиться с впечатляющим лайнапом и приобрести билеты можно на сайте фестиваля nashestvie.ru.
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