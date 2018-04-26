Музыкальной премии Echo больше не будет — ее ликвидировали из-за грандиозного скандала на почве антисемитизма

Федеральное объединение музыкальной индустрии Германии объявило о беспрецедентном решении — престижная музыкальная премия Echo, которая ежегодно присуждалась с 1992 года, отныне упразднена.

Как сообщается на официальном сайте

объединения, «невозможно исправить то, что произошло на вручении Echo в этом году, но будет сделано все, чтобы такая ошибка больше никогда не повторилась».

Причина такого решения кроется в грандиозном скандале, который произошел накануне торжественной церемонии вручения премии из-за трека рэперов Феликса Блуме, известного под псевдонимом Kollegah, и его напарника Фарида Банга. Их альбом «Молодой, брутальный и красивый — 3» был допущен к Echo, признан самым успешным альбомом 2018 года, получил приз в номинации «Лучший хип-хоп альбом».

Но на одном из треков под названием «0815» были такие строчки: «Я более стройный, чем заключенный Освенцима». В другом месте есть такие слова: «Я творю еще один Холокост, с „молотовым“ иду».

Негодующая общественность обвинила исполнителей в антисемитизме, а коллеги по музыкальному цеху стали возвращать премии Echo.

Известный дирижер, музыкальный директор Берлинской государственной оперы Даниэль Баренбойм в знак протеста отказался от премии Echo. Это же сделал звезда немецкого рока Мариус Мюллер-Вестернхаген , заявив, что вернет семь своих премий Echo, и назвав рэперов «до ужаса невежественными», сообщает

80-летний рок-музыкант и продюсер Клаус Форман, которого называют «пятым битлом», и который создал обложку альбома «Битлз» Revolver, также отказался от полученной в этом году премии Echo.

О своем отказе от награды заявили музыканты коллектива Notos Quartett, назвав премию Echo «символом позора».

31-летний пианист Игорь Левит , который переехал с родителями в Германию из России в возрасте восьми лет, заявил, что «оскорбление памяти узников Освенцима отравляет атмосферу в обществе». А родившаяся в Сибири королева немецкого шлягера Елена Фишер, получившая за свою карьеру 17 премий Echo, объявила, что на церемонии Echo-2018 были нарушены этические границы.

Но самая жесткая критика прозвучала во время вручения наград из уст Кампино — солиста немецкой панк-рок-группы Die Toten Hosen, которая тоже получила эту премию. «Одно дело — провоцировать, но использовать в текстах женоненавистнические, гомофобные, крайне правые или антисемитские заявления — это за пределами допустимого», — сказал Кампино.

Звукозаписывающая компания BMG, которая выпустила скандальный альбом и уже заключила договор с Kollegah и его напарником на запись нового альбома, заявила, что приостанавливает сотрудничество с гангста-рэперами — пока на время, для того, чтобы обсудить позиции обеих сторон.

Как пишет, принявший ислам Kollegah извинился за слова об Освенциме, сказав во время вручения премии, что не хотел разжигать политические дебаты, однако это нисколько не повлияло на ситуацию.

В итоге Федеральная Ассоциация музыкальной индустрии Германии заявила, что хотя ФРГ, являясь третьим по величине музыкальным рынком в мире, по-прежнему нуждается в признании выдающихся музыкантов разных жанров и поколений, но премия Echo не может быть платформой для антисемитских настроений. А так как репутации этого бренда уже нанесен серьезный и невосполнимый ущерб, то необходимо все начать сначала.