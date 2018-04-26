День защиты детей в «Мастерской Петра Фоменко» отметят концертом

1 июня на Новой сцене театра Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова представит новую программу в исполнении юных виртуозов.

В «Мастерской Петра Фоменко» чтут традиции. Здесь не первый год празднуют День защиты детей концертам Фонда Владимира Спивакова. «Свет надежды» с участием молодых музыкантов, стипендиатов и участников программ Фонда, вот уже более двадцати лет помогают юным дарованиям найти свой путь на профессиональную сцену. В «Мастерской» уверены, что каждого исполнителя, выходящего на сцену театра 1 июня, ждет большое будущее. Для зрителей это — уникальная возможность увидеть звёзд в начале их творческого пути. Молодые музыканты, как обычно, представят все жанры исполнительского искусства.