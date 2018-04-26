Ещё
Концерты «Песни Победы» впервые пройдут в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерты «Песни Победы» впервые пройдут в Нью-Йорке 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Проект «Песни Победы» в этом году впервые будет представлен на территории США — в Нью-Йорке в мае запланировано два концерта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт ТАСС.
По её словам, традиционный музыкальный фестиваль уже 3 мая проведёт программу в Париже, после чего запланированы выступления в Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
Одно из американских выступлений артистов состоится на площадке ООН, а другое — непосредственно в городе, в Бэттери-парке, уточнила дипломат.
Захарова также напомнила, что в минувшем году единственный зарубежный концерт «Песни Победы» состоялся в Берлине 7 мая и собрал около 20 тысяч человек. Ещё более восьми миллионов человек смотрели прямую трансляцию акции.
Проект «Песни Победы» был создан в 2015 году в рамках 70-летия Победы и впервые состоялся в российской столице на Поклонной горе, собрав 150 тысяч человек. Проект имеет целью развитие культурных связей, а также укрепление дружбы между столицами разных стран.
В текущем году концерт «Песни Победы» пройдёт в восьми странах.
Парламентская газета: последние новости
В Волгоградской области реконструируют дома культуры Кукольная «сборная» Союза Россельхознадзор будет контролировать места отгрузки подкарантинной продукции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что скрывают сотрудники кинотеатров2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение