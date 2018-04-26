Концерты «Песни Победы» впервые пройдут в Нью-Йорке 

Проект «Песни Победы» в этом году впервые будет представлен на территории США — в Нью-Йорке в мае запланировано два концерта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт ТАСС.
По её словам, традиционный музыкальный фестиваль уже 3 мая проведёт программу в Париже, после чего запланированы выступления в Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
Одно из американских выступлений артистов состоится на площадке ООН, а другое — непосредственно в городе, в Бэттери-парке, уточнила дипломат.
Захарова также напомнила, что в минувшем году единственный зарубежный концерт «Песни Победы» состоялся в Берлине 7 мая и собрал около 20 тысяч человек. Ещё более восьми миллионов человек смотрели прямую трансляцию акции.
Проект «Песни Победы» был создан в 2015 году в рамках 70-летия Победы и впервые состоялся в российской столице на Поклонной горе, собрав 150 тысяч человек. Проект имеет целью развитие культурных связей, а также укрепление дружбы между столицами разных стран.
В текущем году концерт «Песни Победы» пройдёт в восьми странах.