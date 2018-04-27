В Челябинске дадут концерт солисты театра Ла Скала

Сегодня на сцене концертного зала им. Сергея Прокофьева отгремит грандиозный концерт. На закрытии международного фестиваля оперного искусства «Вива опера», пригласили звезд мировой величины. На сцене выступит тенор легендарного итальянского театра Ла Скала Благой Нацоски. Также в этот вечер зрители услышат солистку Большого театра и американского «Метрополитен Опера» Олесю Петрову . Кроме того номера исполнят победители международных конкурсов из Македонии, Китая и Испании. Концерт разделен на два акта: в первом прозвучит музыка русских композиторов, а во втором — европейских.

— Одним из самых ярких моментов фестиваля является Гала-концерт с участием симфонического оркестра, хора, солистов Магнитогорского театра оперы и балета, а также звезд мировой оперной сцены. Высокий профессиональный уровень артистов, задействованных в фестивальных спектаклях, настолько привлекает внимание зрителей, что зал Магнитогорского театра оперы и балета не может вместить всех желающих попасть на этот чудесный праздник оперы, — говорят представители филармонии.

Отметим, что участников XI феста отбирали на кастинге в Риме. Их оказалось более 60 представителей десяти стран, из которых одиннадцать солистов и дирижер приехали в Челябинскую область. А в феврале этого года в Италии уже отсматривали и прослушивали кандидатов для следующего фестиваля.

Подробную информацию смотрите на сайте филармонии.