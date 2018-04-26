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Театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля «Первая любовь»
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Театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля «Первая любовь» 

Волга Ньюс 31 минуту назад
Одно из самых трогательных сочинений Ивана Сергеевича Тургенева основано на его личных воспоминаниях.
Автор инсценировки и режиссер спектакля — Леонид Дмитриев. Спектакль пройдет на малой сцене 17,18,19 мая, в 19:00.
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