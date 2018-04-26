Театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля «Первая любовь»

Одно из самых трогательных сочинений Ивана Сергеевича Тургенева основано на его личных воспоминаниях.

Автор инсценировки и режиссер спектакля — Леонид Дмитриев. Спектакль пройдет на малой сцене 17,18,19 мая, в 19:00.