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В театре Н. И. Сац пройдет концерт из абонемента «Портреты композиторов»
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В театре Н. И. Сац пройдет концерт из абонемента «Портреты композиторов» 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
10 мая в 19.00 на сцене театра им. Н. И. Сац пройдет концерт из абонемента «Портреты композиторов». Вечер будет посвящен музыкальному диалогу между Востоком и Западом.
«Вы услышите, какое влияние музыка Западной Европы оказала на становление и развитие музыки Восточной Европы и Америки, какое взаимное влияние композиторы разных стран и традиций оказывали друг на друга и каким образом культуры разных континентов вдохновляли гениев на создание музыкальных шедевров!», — говорит Алевтина Иоффе.
На концерте 10 мая прозвучат сочинения Эмиля Дельтура, Людвига ван Бетховена, Мориса Равеля, Франсуа Борна и Руперто Чапи, в которых сольные партии исполнят артистка оперной труппы Театра Сац Мария Чудовская (меццо-сопрано) и артисты оркестра театра Сергей Сучков (флейта), Дарья Суворова (скрипка) и Анна Антонова (арфа).
Первый фортепианный концерт Бетховена с оркестром театра исполнит ученица Центральной музыкальной школы София Душина. Декорациями концерта станут видео-инсталляции художника Марии Степановой. За дирижёрским пультом оркестра Театра Сац — главный дирижёр театра Алевтина Иоффе.
Абонемент «Портреты композиторов» проводится в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац уже пятый сезон. На камерных концертах музыканты и артисты театра под руководством автора и вдохновителя абонемента Алевтины Иоффе знакомят юных слушателей и меломанов с шедеврами инструментальной и вокальной музыки, продолжая традиции, заложенные основателем театра Наталией Сац, которая не только с помощью спектаклей, но и на тематических просветительских концертах и лекциях знакомила зрителей с великим наследием музыкальной культуры.
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