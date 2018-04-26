В театре Н. И. Сац пройдет концерт из абонемента «Портреты композиторов»

10 мая в 19.00 на сцене театра им. Н. И. Сац пройдет концерт из абонемента «Портреты композиторов». Вечер будет посвящен музыкальному диалогу между Востоком и Западом.

«Вы услышите, какое влияние музыка Западной Европы оказала на становление и развитие музыки Восточной Европы и Америки, какое взаимное влияние композиторы разных стран и традиций оказывали друг на друга и каким образом культуры разных континентов вдохновляли гениев на создание музыкальных шедевров!», — говорит Алевтина Иоффе

Первый фортепианный концерт Бетховена с оркестром театра исполнит ученица Центральной музыкальной школы София Душина. Декорациями концерта станут видео-инсталляции художника Марии Степановой . За дирижёрским пультом оркестра Театра Сац — главный дирижёр театра Алевтина Иоффе.

Абонемент «Портреты композиторов» проводится в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац уже пятый сезон. На камерных концертах музыканты и артисты театра под руководством автора и вдохновителя абонемента Алевтины Иоффе знакомят юных слушателей и меломанов с шедеврами инструментальной и вокальной музыки, продолжая традиции, заложенные основателем театра Наталией Сац, которая не только с помощью спектаклей, но и на тематических просветительских концертах и лекциях знакомила зрителей с великим наследием музыкальной культуры.