Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы 

Творческие люди во все времена особенно остро воспринимали любые ограничения со стороны властей. В Советском Союзе никто, а тем более, независимая богема, не мог рассчитывать на снисхождение к творческим порывам, которые не укладывались в русло официальной идеологии.
К тому же сама карьера часто определялась не только талантом, но и благосклонным отношением партийных чиновников. Неудивительно, что некоторые решались на побег, надеясь, что смогут добиться большего в Европе и Америке.
Особенно часто к такому решению приходили балетные артисты, обласканные на заграничных гастролях. Судьбы их после отъезда складывались по-разному. Знаменитые артисты, решившиеся на побег — в нашей галерее.