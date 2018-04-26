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Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы
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Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы 

Рамблер 41 минуту назад
Знаменитые артисты, решившиеся на побег — в нашей галерее.
1/6  Рудольф Нуреев. Первый артист-невозвращенец. Остался в Париже во время гастролей в 1961 году. Взрывной индивидуалист не смог ужиться еще в интернате. Статус политического беженца получил в Дании, танцевал на лучших сценах, поставил более 10 балетов. Его дуэт с Марго Фонтейн считается эталоном. Всю жизнь боялся мести КГБ. 25 лет прожил в паре с Эриком Бруном. Умер в 1993 году от СПИДа.
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2/6  Балерина Наталья Макарова. Осталась во время гастролей в Лондоне в 1970 году. Танцевала в США, Англии и Франции, была партнершей Барышникова и Годунова, когда они сбежали из Союза. В 1991 году закончила карьеру. Сейчас занимается постановками и благотворительностью, живет в США, есть сын Андрей от бизнесмена Эдварда Каркара.
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3/6  Михаил Барышников. Остался в Канаде во время гастролей в 1974 году, стал премьером Американского театра балета. Определил мировую хореографию. Снялся в фильмах "Поворотный пункт" и "Белые ночи" (номинация на "Оскар" за мужскую роль второго плана). Снимался в сериале "Секс в большом городе". Занимается фотографией. Женат, трое детей. Ни разу не был в России после побега.
Фото:
4/6  Александр Годунов. В 1979 году во время гастролей остался в Нью-Йорке. Его жена Людмила Власова вернулась в СССР. Их прозвали Ромео и Джульетта "холодной войны". Стал премьером Американского театра балета, откуда ушел после разногласий с Барышниковым. Создал свою труппу, но в 85 закончил карьеру. Самая известная роль в кино — в "Крепком орешке". В последнее время много пил, умер в 1995.
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5/6  Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, оперная певица и гениальный виолончелист. Дружба с Солженицыным сильно осложнила их жизнь на родине. В 1974 выехали вместе с детьми в загранкомандировку, в 1978 были лишены советского гражданства. Много гастролировали по миру, жили в США и во Франции. Вернулись в Россию после 1991 года. Ростропович умер в 2007, Вишневская — в 2012.
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6/6  Андрей Тарковский. Его фильмы изменили историю мирового кинематографа, но на родине ему много лет не давали нормально работать. В 1984 году остался в Италии, где находился после съемок "Ностальгии". Мэрия Флоренции подарила ему квартиру. В 85 он снял свой последний фильм - "Жертвоприношение". В том же году у него нашли рак легких, а 29 декабря 1986 года он скончался. Похоронен в Париже.
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Творческие люди во все времена особенно остро воспринимали любые ограничения со стороны властей. В Советском Союзе никто, а тем более, независимая богема, не мог рассчитывать на снисхождение к творческим порывам, которые не укладывались в русло официальной идеологии.
К тому же сама карьера часто определялась не только талантом, но и благосклонным отношением партийных чиновников. Неудивительно, что некоторые решались на побег, надеясь, что смогут добиться большего в Европе и Америке.
Особенно часто к такому решению приходили балетные артисты, обласканные на заграничных гастролях. Судьбы их после отъезда складывались по-разному. Знаменитые артисты, решившиеся на побег — в нашей галерее.
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