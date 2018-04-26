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Артисты из Коптева выступили в Московской консерватории
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Артисты из Коптева выступили в Московской консерватории 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Рахманиновском зале Московской консерватории состоялся концерт выпускников центра «Радость», расположенного в районе Коптево.
— Встреча стала ярким, запоминающимся событием, — сообщил представитель центра «Радость». — На концерте выступил хор выпускников под руководством директора центра Татьяна Ждановой, оркестр выпускников, солисты — вокалисты и инструменталисты. Ребята, которые прошли все этапы обучения в центре, показали, которую роль alma mater «Радость» сыграла в их жизни.
По словам участников, концерт прошел с большим успехом и подарил всем артистам яркие впечатления. (ео)
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