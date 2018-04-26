«Московские сезоны» запустили в «Одноклассниках» музыкальный квест

Фестиваль «Московская весна A Cappella» совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустили приложение «А Капелла Квест». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Пользователям предлагают угадать 10 известных мелодий в исполнении артистов, музыкантов и телеведущих.

"По итогам прохождения квеста каждому пользователю будет присвоен шуточный бейдж — от «медведь на ухо наступил», если правильных ответов совсем мало, до блистательного «маэстро», если участник оказался настоящим знатоком популярной музыки", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Московская весна ACappella" пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая. На фестивале выступят музыканты из 16 стран и 40 регионов, будет исполнено порядка 8 тыс. песен на 61 площадке.