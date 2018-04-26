Ещё
«Московские сезоны» запустили в «Одноклассниках» музыкальный квест
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Московские сезоны» запустили в «Одноклассниках» музыкальный квест 

ТАСС 1 час назад
Фестиваль «Московская весна A Cappella» совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустили приложение «А Капелла Квест». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
Пользователям предлагают угадать 10 известных мелодий в исполнении артистов, музыкантов и телеведущих.
"По итогам прохождения квеста каждому пользователю будет присвоен шуточный бейдж — от «медведь на ухо наступил», если правильных ответов совсем мало, до блистательного «маэстро», если участник оказался настоящим знатоком популярной музыки", — говорится в сообщении пресс-службы.
Всего в приложении доступно 29 музыкальных отрывков. Их исполняют лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, участница телепроекта Comedy Woman Елена Борщева, певец Александр Айвазов, лидер рок-группы «АнимациЯ» Константин Кулясов, фронтмены группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, певцы Ирина Богушевская, и Сергей Волчков, солисты группы «Кватро», оперный певец Дмитрий Янковский, журналист и телеведущий Владимир Кобяков, актриса Илана Юрьева и участники группы «Корни».
"Московская весна ACappella" пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая. На фестивале выступят музыканты из 16 стран и 40 регионов, будет исполнено порядка 8 тыс. песен на 61 площадке.
ТАСС: последние новости
Знаменитый американский баритон Томас Хэмпсон впервые выступит в Москве Джаред Лето: в моем сердце очень много любви к России Концерты памяти Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде в ближайшие месяцы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости14
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение