«Московские сезоны» запустили в «Одноклассниках» музыкальный квест 

Фестиваль «Московская весна A Cappella» совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустили приложение «А Капелла Квест». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
Пользователям предлагают угадать 10 известных мелодий в исполнении артистов, музыкантов и телеведущих.
"По итогам прохождения квеста каждому пользователю будет присвоен шуточный бейдж — от «медведь на ухо наступил», если правильных ответов совсем мало, до блистательного «маэстро», если участник оказался настоящим знатоком популярной музыки", — говорится в сообщении пресс-службы.
Всего в приложении доступно 29 музыкальных отрывков. Их исполняют лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, участница телепроекта Comedy Woman Елена Борщева, певец Александр Айвазов, лидер рок-группы «АнимациЯ» Константин Кулясов, фронтмены группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, певцы Ирина Богушевская, и Сергей Волчков, солисты группы «Кватро», оперный певец Дмитрий Янковский, журналист и телеведущий Владимир Кобяков, актриса Илана Юрьева и участники группы «Корни».
"Московская весна ACappella" пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая. На фестивале выступят музыканты из 16 стран и 40 регионов, будет исполнено порядка 8 тыс. песен на 61 площадке.