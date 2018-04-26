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Москвичей протестируют на слух
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Москвичей протестируют на слух 

Мослента 33 минуты назад
Соцсеть «Одноклассники» и фестиваль «Московская весна A Cappella» запустили совместное приложение «А Капелла Квест», в котором пользователи смогут проверить свои познания в популярной музыке. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщается в блоге соцсети.
Квест станет дополнением к офлайн-активностям фестиваля. Его участникам предложат угадать десять мелодий известных песен, выбрав один из четырех вариантов ответа. Всего в приложении доступно 29 музыкальных отрывков в исполнении 16 звезд, в том числе лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, фронтменов группы «Ундервуд» Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко, а также актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой.
Пройти квест можно будет несколько раз.
«По итогам прохождения квеста каждому пользователю будет присвоен шуточный бейдж — от «медведь на ухо наступил», если правильных ответов совсем мало, до блистательного «маэстро», если участник оказался настоящим знатоком популярной музыки», — отмечается в сообщении.
Международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая на 61 площадке и 40 сценах столицы. Помимо выступлений участников, гостей фестиваля ждут театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки.
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