Москвичей протестируют на слух

Соцсеть «Одноклассники» и фестиваль «Московская весна A Cappella» запустили совместное приложение «А Капелла Квест», в котором пользователи смогут проверить свои познания в популярной музыке. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщается в блоге соцсети.

Пройти квест можно будет несколько раз.

«По итогам прохождения квеста каждому пользователю будет присвоен шуточный бейдж — от «медведь на ухо наступил», если правильных ответов совсем мало, до блистательного «маэстро», если участник оказался настоящим знатоком популярной музыки», — отмечается в сообщении.

Международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая на 61 площадке и 40 сценах столицы. Помимо выступлений участников, гостей фестиваля ждут театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки.