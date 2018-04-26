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Уральские музыканты выступят на фестивале «Безумные дни» в Японии
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Уральские музыканты выступят на фестивале «Безумные дни» в Японии 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии дадут концерты на международном фестивале «Безумные дни» (La Folle Journee) в Токио (Япония) в первых числах мая. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе филармонии.
"В начале мая Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса и Симфонический хор Свердловской филармонии во главе с Андреем Петренко станут участниками фестиваля La Folle Journee в Токио. Девять концертов оркестра и семь — хора, в трех из которых коллективы выступят совместно, состоятся на главных фестивальных площадках и соберут свыше 30 тыс. слушателей", — сообщили в пресс-службе.
3 мая уральские музыканты исполнят ораторию «Исход» екатеринбургского автора Ольги Викторовой. «Произведение написано по заказу организаторов фестиваля и впервые прозвучало 3 февраля на „Безумных днях“ во Франции. Еще одно монументальное полотно — „Экуменическая месса“ Александра Гречанинова, будет представлено на новой фестивальной площадке в Tokyo Metropolitain Theater 4 мая», — отметили в пресс-службе.
Последний фестивальный день, 5 мая, Уральский филармонический оркестр проведет с испанским пианистом Луисом Фернандо Пересом ("Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова), а также с Александром Князевым ("Пение птиц" Пабло Казальса и «Молитва» Эрнеста Блоха). «Сольным номером оркестра станет финал Девятой симфонии „Из нового света“ Антонина Дворжака», — добавили там.
"Безумные дни" — один из крупнейших международных музыкальных фестивалей Европы и мира, проходящий с 1995 года во Франции, а позже в Испании, Бразилии, Японии, Польше и России. Особенность фестиваля — умеренные цены на билеты и короткие программы, которые следуют одна за другой во многих залах в течение всего дня. Фестиваль стартовал 26 января в регионе Луарских земель, а 31 января — в Нанте, где за пять дней на десяти концертных площадках прошли 288 концертов. В мае фестиваль отправится в Токио (Япония), в сентябре — в Екатеринбург и Варшаву (Польша).
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