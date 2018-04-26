Выполнил обещание: 10-летняя девочка, не попавшая на проект «Голос», спела на концерте Басты

Рэп-исполнитель из Ростова Василий Вакуленко исполнил свое обещание, которое он дал 10-летней Анастасии Кормишиной два с половиной месяца назад. Он пригласил девочку, которая не попала в проект «Голос. Дети», спеть на его концерте в московском «Мегаспорте».

— Дважды заполняя анкету на «Голос. Дети», я не знала, что написать в графе «Самое яркое событие в вашей жизни». Теперь я могу с уверенностью сказать, что самое яркое событие в моей жизни мне подарил Баста! Я безмерно благодарна за пережитые эмоции на этой сцене! — поделилась впечатлениями Настя на своей страничке во «ВКонтакте».

На концерте Басты_2018-04-26 Настя Кормишина из Пензы сыграла на концерте на пианино и спела песню американского музыканта Леона Расселла A song for you. Эту же песню она исполнила на «слепом прослушивании» в шоу «Голос», но никто из жюри не повернулся к ней. Как позже объяснила Пелагея, судьи и подумать не могли, что на музыкальном инструменте она играет сама, и им показалось, что участнице не менее 16 лет. Когда же они повернулись и увидели расстроенную до слёз девочку, то пожалели о своём решении. Среди жюри был и Баста. Он сказал, что ему очень понравилось, как Настя спела, и пригласил ее на свой концерт.