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Выполнил обещание: 10-летняя девочка, не попавшая на проект «Голос», спела на концерте Басты
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Выполнил обещание: 10-летняя девочка, не попавшая на проект «Голос», спела на концерте Басты 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Рэп-исполнитель из Ростова Василий Вакуленко исполнил свое обещание, которое он дал 10-летней Анастасии Кормишиной два с половиной месяца назад. Он пригласил девочку, которая не попала в проект «Голос. Дети», спеть на его концерте в московском «Мегаспорте».
— Дважды заполняя анкету на «Голос. Дети», я не знала, что написать в графе «Самое яркое событие в вашей жизни». Теперь я могу с уверенностью сказать, что самое яркое событие в моей жизни мне подарил Баста! Я безмерно благодарна за пережитые эмоции на этой сцене! — поделилась впечатлениями Настя на своей страничке во «ВКонтакте».
На концерте Басты_2018-04-26  Настя Кормишина из Пензы сыграла на концерте на пианино и спела песню американского музыканта Леона Расселла A song for you. Эту же песню она исполнила на «слепом прослушивании» в шоу «Голос», но никто из жюри не повернулся к ней. Как позже объяснила Пелагея, судьи и подумать не могли, что на музыкальном инструменте она играет сама, и им показалось, что участнице не менее 16 лет. Когда же они повернулись и увидели расстроенную до слёз девочку, то пожалели о своём решении. Среди жюри был и Баста. Он сказал, что ему очень понравилось, как Настя спела, и пригласил ее на свой концерт.
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