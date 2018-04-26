Девочка из Нальчика заняла второе место на музыкальном шоу «Кто ты?»

Это её вторая победа на всероссийских конкурсах: год назад девочка вышла в финал на «Голос. Дети».

С детьми работала профессиональная команда педагогов по вокалу и хореографов. Для каждого участника была написана песня. Дениза на шоу исполнила песню «Розовые очки». И вот спустя две недели после окончания музыкального проекта готов клип на эту композицию.

На личной странице в Instagram Дениза рассказала поклонникам о своём новом клипе на песню «Розовые очки» и поблагодарила организаторов и съёмочную группу реалити-шоу «Кто ты?». Девочка держится уверенно и профессионально, совсем как взрослая знаменитость.