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Известные композиции Александра Скрябина исполнят в районе
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Известные композиции Александра Скрябина исполнят в районе 

Управа района Арбат города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Доме-музее Александра Скрябина исполнят его известные произведения. Концерт состоится 27 апреля.
— В этот день выступят лауреаты конкурсного прослушивания «Стипендия имени А. Н. Скрябина» и признанные деятели культуры, — рассказали в музее.
После концерта состоится чаепитие в дружеской обстановке. Гости вечера смогут пообщаться с выступившими музыкантами.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля, посвященного к 100-летию музея имени Александра Скрябина.
Вход свободный.
Всех желающих посетить гала-концерт ждут по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
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