Известные композиции Александра Скрябина исполнят в районе

В Доме-музее Александра Скрябина исполнят его известные произведения. Концерт состоится 27 апреля.

— В этот день выступят лауреаты конкурсного прослушивания «Стипендия имени А. Н. Скрябина» и признанные деятели культуры, — рассказали в музее.

После концерта состоится чаепитие в дружеской обстановке. Гости вечера смогут пообщаться с выступившими музыкантами.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля, посвященного к 100-летию музея имени Александра Скрябина.

Вход свободный.

Всех желающих посетить гала-концерт ждут по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.