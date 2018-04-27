Известные композиции Александра Скрябина исполнят в районе 

В Доме-музее Александра Скрябина исполнят его известные произведения. Концерт состоится 27 апреля.
— В этот день выступят лауреаты конкурсного прослушивания «Стипендия имени А. Н. Скрябина» и признанные деятели культуры, — рассказали в музее.
После концерта состоится чаепитие в дружеской обстановке. Гости вечера смогут пообщаться с выступившими музыкантами.
Мероприятие пройдет в рамках фестиваля, посвященного к 100-летию музея имени Александра Скрябина.
Вход свободный.
Всех желающих посетить гала-концерт ждут по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.