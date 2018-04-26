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Юные баянисты выступили на Соколе
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Юные баянисты выступили на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» ТЦСО «Беговой» в начале текущей недели состоялся концерт учеников детской музыкальной школы №62 имени Петрова. Программу «Весна на клавишах Победы» приурочили к 9 Мая.
Как сообщили устроители, в рамках концерта для зрителей сыграли на домре, баяне, гитаре и фортепиано. Кстати, несмотря на юный возраст, многие из артистов являются лауреатами всероссийских конкурсов.
Ксения Степанова с музыкальным инструментом домра на одном из таких конкурсов получила диплом первой степени. Другой музыкант — Искандер Рашитов — очаровал всех присутствующих игрой на баяне, в его исполнении прозвучал вальс из кинофильма «Берегись автомобиля», — уточнили в администрации центра.
Получатели социальных услуг, присутствующие на концерте, не скупились на аплодисменты и остались в восторге от выступлений. (ео)
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