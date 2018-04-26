Театральный фестиваль «Твой шанс»: выставка молодых сценографов

Эта выставка молодых театральных худжников — ежегодное крупное событие фестиваля «Твой шанс», которое посещают профессионалы театрального мастерства. Молодым художникам предоставляется уникальный шанс реализовать на театральной сцене свои проекты.