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Театральный фестиваль «Твой шанс»: выставка молодых сценографов
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Театральный фестиваль «Твой шанс»: выставка молодых сценографов 

Ревизор.ru 41 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
Эта выставка молодых театральных худжников — ежегодное крупное событие фестиваля «Твой шанс», которое посещают профессионалы театрального мастерства. Молодым художникам предоставляется уникальный шанс реализовать на театральной сцене свои проекты.
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