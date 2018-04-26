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Трубач В. Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew выступили в столичном метро в преддверии Дня джаза
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Трубач В. Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew выступили в столичном метро в преддверии Дня джаза 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
В московском метро отметили Международный день джаза, сообщили в пресс-службе подземки.
«В преддверии Международного дня джаза в метро состоялось выступление известного российского трубача Вадима Эйленкрига и группы Eilenkrig Crew. В рамках проекта «Музыка в метро» пассажиры метро смогли временно перенестись в мир джазового искусства», — говорится в сообщении.
Концерт прошел в четверг, 26 апреля, с 12:00 до 13:00 на площадке проекта «Музыка в метро» на станции «Таганская» кольцевой линии. Мероприятие состоялось при поддержке Московского продюсерского центра. Состав композиций для исполнения артисты определяли прямо на месте. Всего в джазовом коллективе Eilenkrig Crew пять участников: Вадим Эйленкриг (труба), Иван Фармаковский (рояль), Константин Сафьянов (саксофон), Армен Мкртычян (бас-гитара), Саша Машин (барабаны). Все музыканты коллектива — известные российские джазовые музыканты.
Во всем мире День джаза будут отмечать 30 апреля. В течение всего дня артисты проекта «Музыка в метро» на разных площадках будут исполнять джазовые композиции.
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