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Фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол «усыновил» фаната
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Фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол «усыновил» фаната 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Фронтмен группы Foo Fighters и экс-музыкант Nirvana Дэйв Грол во время концерта в техасском Хьюстоне «стал отцом» своего поклонника, сообщает NME.
После исполнения очередной песни Грол заметил парня, держащего в руках табличку с надписью: «Отца нет. Будешь им?»
"Что? Парень, у меня трое детей. Хочешь быть четвертым? Тогда я буду твоим отцом в течение следующих четырех минут", — сказал Грол перед тем, как спеть следующую композицию, а после обнял фаната.
После концерта в интервью The Houston Press юноша по имени Лэндон признался, что это был его первый рок-концерт. «Я подумал, почему бы не сделать табличку и так привлечь внимание. Я вообще не хотел ее показывать, но сделал это и сработало!» — похвастался молодой человек.
В конце прошлого года в записи нового альбома Foo Fighters принял участие один из основателей Beatles Пол Маккартни.
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