15 лет пролетели, как миг: «Сурганова и Оркестр» отмечают юбилей

Сегодня, 26 апреля группа «Сурганова и Оркестр» отмечает свое 15-летие. В честь этого события музыканты сыграют настоящий квартирник. Светлана Сурганова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, верит ли сама артистка, что с момента основания ее проекта прошло уже 15 лет, читайте только на НСН.

«Честно говоря, я до конца не могу поверить, что коллективу уже 15 лет. Кажется, будто все началось только вчера: запись первого альбома «Неужели не я», освоение первого компьютера, сбор состава, первый концерт на большой площадке. Собственно, дата этого концерта, 26 апреля, и считается Днем рождения коллектива. Конечно, 15 лет пролетели, как один миг. Что приятно, люди, с которыми я начинала этот проект, абсолютно не изменились по характеру, эти годы никак не сказались. И мы сохранили очень теплые, дружеские, почти родственные отношения, действительно стали одной большой музыкальной семьей», — призналась артистка.

Увидеть квартирник группы «Сурганова и Оркестр» можно будет в сети. Прямая трансляция будет осуществляться на сайте Nashe.ruи в официальной группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».