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Немецкая премия Echo отменена после антисемитского скандала
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Немецкая премия Echo отменена после антисемитского скандала 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Немецкая премия Echo отменена после вручения награды гангста-рэперам Kollegah и Farid Bang, пишет Deutsche Welle.
"Премии Echo больше не будет", — сообщило Федеральное объединение музыкальной индустрии в Германии.
Представители премии считают, что исправить ситуацию уже нельзя. «Но будет сделано все, чтобы такая ошибка больше никогда не повторилась», — обещают организаторы, подвергшиеся жесткой критике из-за решения наградить гангста-рэперов, намекающих в своих текстах на собственные антисемитские взгляды.
Так, в песнях Kollegah и Farid Bang есть строчки «Я более стройный, чем узник Освенцима» и «Я устрою новый Холокост».
Несмотря на это, альбом Jung, brutal und gutaussehend 3 был признан на Echo самым успешным альбомом 2018 года, после чего многие другие лауреаты премии решили сдать свои награды.
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