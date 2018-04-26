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На ВДНХ пройдет концерт джазового коллектива Аделины Моисеевой
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На ВДНХ пройдет концерт джазового коллектива Аделины Моисеевой 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Концерт музыкального джазового коллектива Аделины Моисеевой состоится в будущий понедельник 30 апреля в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Мероприятие пройдет в рамках Летней образовательной программы ВДНХ и приурочено к Международному дню джаза.
Аделина Моисеева и ее творческий квартет лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей. За свою музыкальную карьеру они уже успели принять участие в конкурсе «Молодые поют джаз», в «Дельфийских играх», проходящих при поддержке ЮНЕСКО, а также стать четверть-финалистами пятого сезона проекта «Голос» на «Первом канале».
Вместе со своим музыкальным коллективом певица исполняет не только джазовые композиции, но и танцевальные хиты. Гости концерта услышат авторскую программу в стиле концептуального соула. Аделина Моиссева смешивает элементы фанка, рока и электронной музыки. В своем творчестве девушка сочетает яркую индивидуальность, энергию и уникальный вокал. Юная певица уже успела найти свою аудиторию и уверенно продолжает завоевывать музыкальный Олимп.
Вход на концерт бесплатный. Мероприятие начнется в 20.00.
Образовательная программа ВДНХ стартовала в 2016 году и стала уже традиционной. За два летних сезона мероприятия в рамках программы посетило более 28,5 тысячи человек, было проведено свыше 345 лекций, мастер-классов, творческих встреч, языковых занятий и концертов. Третий сезон Летней образовательной программы ВДНХ открылся 27 апреля и продлится четыре месяца.
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