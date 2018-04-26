Бывший солист группы «Корни» станет преподавателем

Павел Артемьев выпускник «Фабрики звезд». Около восьми лет он выступал в группе «Корни», но в 2010 году покинул коллектив. Не так давно певец рассказал, что ему было некомфортно в группе. Когда он попал на «Фабрику» ему было 19 лет. Сейчас певец понимает, что был не готов влиться в шоу-бизнес, так как не знал, как он работает. Однако теперь артист занимается любимым направлением в музыке. Он собрал свою рок-группу ARTEMIEV, а также успел сняться в кино и играл на сцене театра «Практика».

На днях Павел сообщил, что станет преподавателем. Он окончил актерские курсы Иваны Чаббак в Лос-Анджелесе и решил передать свои знания и опыт новому поколению музыкантов. 35-летний певец рассказал, что будет преподавать в Moscow Music School, которая скоро откроется в новом университете в области креативных индустрий Universal University. «Я стану куратором направления „Songwriting & Music Pertformance“», — пояснил Артемьев.

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