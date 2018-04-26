Бывший вратарь «Барселоны» Пинто сообщил о начале музыкальной карьеры

Бывший вратарь «Барселоны» Хосе Мануэль Пинто официально объявил о завершении футбольной карьеры. Голкипер покинул стан сине-гранатовых в 2014 году и с тех пор не выступал на профессиональном уровне.

— Теперь можно официально говорить, что моя карьера закончена, — приводит слова 42-летнего экс-футболиста Mundo Deportivo. — У меня было много предложений о продолжении карьеры, но я решил посвятить свою жизнь музыке. Я благодарен «Бетису», где я родился, как футболист, «Сельте», которая дала мне возможность расти, и «Барселоне», где я смог стать по-настоящему крепким. Теперь я окунаюсь в мир музыки с тем же энтузиазмом, что и в начале футбольной карьеры.