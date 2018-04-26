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Бывший вратарь «Барселоны» Пинто сообщил о начале музыкальной карьеры
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Бывший вратарь «Барселоны» Пинто сообщил о начале музыкальной карьеры 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший вратарь «Барселоны» Хосе Мануэль Пинто официально объявил о завершении футбольной карьеры. Голкипер покинул стан сине-гранатовых в 2014 году и с тех пор не выступал на профессиональном уровне.
— Теперь можно официально говорить, что моя карьера закончена, — приводит слова 42-летнего экс-футболиста Mundo Deportivo. — У меня было много предложений о продолжении карьеры, но я решил посвятить свою жизнь музыке. Я благодарен «Бетису», где я родился, как футболист, «Сельте», которая дала мне возможность расти, и «Барселоне», где я смог стать по-настоящему крепким. Теперь я окунаюсь в мир музыки с тем же энтузиазмом, что и в начале футбольной карьеры.
Во время игровой карьеры Пинто серьезно занимался музыкой. Он писал композиции для многих артистов, среди которых есть всемирно известный певец Рикки Мартин. Теперь бывший вратарь хочет сконцентрироваться на сольной карьере.
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