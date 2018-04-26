Ещё
Венгерский скрипач Кристоф Барати выступит во Владикавказе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Венгерский скрипач Кристоф Барати выступит во Владикавказе 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Скрипач Кристоф Барати из Венгрии сыграет на скрипке Страдивари на концерте во Владикавказе. Известный музыкант выступает в столице Северной Осетии во второй раз.
«Концерт пройдет 29 апреля в концертном зале филиала Мариинского театра — Северо-Осетинской государственной филармонии в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля. Скрипач-виртуоз Кристоф Барати выступит вместе с государственным симфоническим оркестром Северной Осетии», — сообщили ТАСС в пресс-службе филиала Мариинского театра.
Барати будет играть на скрипке работы Антонио Страдивари. Он исполнит произведения Баха, Моцарта и Мендельсона.
Первый концерт во Владикавказе музыкант дал в 2016 году с участием симфонического оркестра Мариинского театра. Выступление было приурочено к открытию госфилармонии после реконструкции.
«Это Кавказ»: последние новости
Тимати пообещал открыть Black Star Burger в Грозном до конца августа В Северной Осетии открывается международный симпозиум современного искусства «Аланика» В Карачаево-Черкесии назначили нового уполномоченного по правам ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Как уходили знаменитости15
Киноляпы, которые никто не замечал23
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение