Венгерский скрипач Кристоф Барати выступит во Владикавказе

Скрипач Кристоф Барати из Венгрии сыграет на скрипке Страдивари на концерте во Владикавказе. Известный музыкант выступает в столице Северной Осетии во второй раз.

«Концерт пройдет 29 апреля в концертном зале филиала Мариинского театра — Северо-Осетинской государственной филармонии в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля. Скрипач-виртуоз Кристоф Барати выступит вместе с государственным симфоническим оркестром Северной Осетии», — сообщили ТАСС в пресс-службе филиала Мариинского театра.

Барати будет играть на скрипке работы Антонио Страдивари. Он исполнит произведения Баха, Моцарта и Мендельсона.

Первый концерт во Владикавказе музыкант дал в 2016 году с участием симфонического оркестра Мариинского театра. Выступление было приурочено к открытию госфилармонии после реконструкции.