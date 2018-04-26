Артистка национального симфонического оркестра России выступила в библиотеке №151

Артистка национального симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова Юлия Калинкина выступила с концертом в районном отделении библиотеки №151 в среду, 25 апреля.

— Концерт был просто замечательным. Она представила литературно-музыкальное эссе, посвященное Пушкину. В программе были произведения европейских и русских композиторов, а между номерами звучали стихотворения Александра Сергеевича. Артистка пришла не одна, а со своей коллегой — Марией Сакмаровой. Они вдвоем играли и по очереди, и дуэтом: Юлия на скрипке, а Мария на арфе. Звучание было просто изумительным. Потрясающее исполнение, они профессионалы своего дела, — поделилась впечатлениями главный библиотекарь Татьяна Маталасова.

Как отметила Татьяна Александровна, среди зрителей были и гости «Библионочи», которые уже знакомы с творчеством Юлии Калинкиной, и постоянные ее почитатели. Некоторые даже вручили артистам цветы.

Фото: Библиотека №151 Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/26/40411/