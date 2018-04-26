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Народно-оркестровое отделение центра «Радость» отметило юбилей
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Народно-оркестровое отделение центра «Радость» отметило юбилей 

Управа района Коптево города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных прошел музыкальный праздник в честь 20-летия народно-оркестрового отделения центра «Радость» из Коптева. В нем приняли участие все воспитанники оркестрового отделения, то есть четыре концертных коллектива — младший, подготовительный, кандидатский и старший оркестры русских народных инструментов.
«В программу концерта вошли произведения, принесшие оркестрам «Радость» не одну победу на серьезных международных конкурсах и фестивалях. Каждый номер публика приветствовала овациями. Очаровало слушателей и выступление гостей концерта — хорового коллектива «Canticum Novum» под руководством маэстро Фабио Чиоффини. Концерт стал ярким и незабываемым событием», — говорится на официальном сайте «Радости».
Также оркестры тепло поздравила с юбилеем директор центра, заслуженная артистка России Татьяна Жданова. (ео)
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