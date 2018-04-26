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Юные музыканты клуба «Огонек» выступили в усадьбе «Ховрино»
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Юные музыканты клуба «Огонек» выступили в усадьбе «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В преддверии майских праздников коллективы клуба «Огонек» на Зеленоградской — фольклорный ансамбль «Огонек», ансамбль русской песни «Зоренька» и студия гитары — дали концерт в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, который располагается в усадьбе «Ховрино».
— Наши артисты исполнили номера из своей программы, в которую вошли не только народные, но и знаменитые эстрадные песни. Мы очень надеемся, что своим творчеством смогли порадовать и подарить частичку весеннего вдохновения каждому из людей, находящихся на реабилитации, — уточнили в «Огоньке».
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (то)
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