Юные музыканты клуба «Огонек» выступили в усадьбе «Ховрино»

В преддверии майских праздников коллективы клуба «Огонек» на Зеленоградской — фольклорный ансамбль «Огонек», ансамбль русской песни «Зоренька» и студия гитары — дали концерт в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации, который располагается в усадьбе «Ховрино».

— Наши артисты исполнили номера из своей программы, в которую вошли не только народные, но и знаменитые эстрадные песни. Мы очень надеемся, что своим творчеством смогли порадовать и подарить частичку весеннего вдохновения каждому из людей, находящихся на реабилитации, — уточнили в «Огоньке».

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (то)