Юные музыканты Преображенки выступили в большом гала-концерте 

Школьный ансамбль свирелей «Лель» из школы №1080 «Экополис» победил на Московском конкурсе «Фейерверк созвучий».
Юные таланты нашего района порадовали своего художественного руководителя Валентина Удалова, который учит ребят игре на нежном музыкальном инструменте — свирели. Школьник из ансамбля с поэтическим названием «Лель» выступили на конкурсе «Свирель поет», который проходил в рамках Московского фестиваля конкурса юных исполнителей. Соревнования прошли в школе № 637, находящейся в Текстильщиках. Туда съехались конкурсанты со всего города — всего двадцать творческих коллективов.
Ребята из нашего района исполнили «Песенку старого извозчика» композитора Никиты Богословского. Это выступление сделало их лауреатами первой степени. Теперь юные таланты смогут выступить в гала-концерте победителей фестиваля.