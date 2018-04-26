Юные музыканты Преображенки выступили в большом гала-концерте

Школьный ансамбль свирелей «Лель» из школы №1080 «Экополис» победил на Московском конкурсе «Фейерверк созвучий».

Юные таланты нашего района порадовали своего художественного руководителя Валентина Удалова, который учит ребят игре на нежном музыкальном инструменте — свирели. Школьник из ансамбля с поэтическим названием «Лель» выступили на конкурсе «Свирель поет», который проходил в рамках Московского фестиваля конкурса юных исполнителей. Соревнования прошли в школе № 637, находящейся в Текстильщиках. Туда съехались конкурсанты со всего города — всего двадцать творческих коллективов.