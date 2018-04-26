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«Вообще мы против соревнований в музыке»: The SLOE о победе в «ПЕРСПЕКТИВЕ», игре с The Rasmus и новом альбоме
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«Вообще мы против соревнований в музыке»: The SLOE о победе в «ПЕРСПЕКТИВЕ», игре с The Rasmus и новом альбоме 

Tvoybro.com 2 часа назад
Фото: Tvoybro.com
Сольный концерт The SLOE и награждение финалистов «ПЕРСПЕКТИВЫ» состоится 27 апреля в клубе «Калининград Сити Джаз». Начало в 21.00, Фото: Игорь Рупец, архив группы The SLOE
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