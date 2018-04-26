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Фадеев собирается представить новый бойз-бэнд
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Фадеев собирается представить новый бойз-бэнд 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как раз сейчас продюсер проводит кастинги в новую поп-группу. По словам Фадеева, он чувствует, что этот проект "выстрелит".
Совсем недавно Макс закрыл свой продюсерский центр и расторг контракты со всеми артистами.
"ПЦМФ больше нет. Мы расторгли все продюсерские контракты с артистами. В 1993 году я начал сотрудничать как продюсер со своим первым артистом. В то время музыкальный бизнес был другим — мы были новаторами и в музыке, и в подходе к самому бизнесу. Сегодня артисты становятся другими, в том числе, я имею ввиду и тех, с кем работаю на протяжении многих лет, и самого себя", — написал Фадеев в Instagram.
Однако продюсер заявил, что собирается начать все с нуля и запустить новый проект. Он будет больше заниматься собственным творчеством, а также создаст онлайн-площадку для новых артистов, где каждый сможет поделиться с своими музыкальными записями и получить ответ от продюсера.
В данный момент Фадеев экспериментирует с новым материалом и готовит для слушателей нечто экстраординарное. В его планах устроить в отечественном шоу-бизнесе настоящую революцию.
"Это горящее желание сделать так, как в России еще никто не делал, идет из моего прошлого. Я верю в то, что создам группу, которая по своему стилю будет отвечать всем канонам азиатских трендов", — написал Фадеев и отметил, что такое желание появилось у него еще во время работы с группой SEREBRO, больше десяти лет назад.
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