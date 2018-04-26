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Музыкальный фестиваль в Бабушкинском парке откроется 27 апреля
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Музыкальный фестиваль в Бабушкинском парке откроется 27 апреля 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Музыкальный фестиваль «Московская весна A CAPPELLA» в Бабушкинском парке откроется в ближайший четверг, 27 апреля.
Как рассказала директор пиар-службы ПКиО «Бабушкинский» Елена Челышева, ежедневно в парке можно будет посетить творческие, вокальные, музыкальные и танцевальные мастер-классы, послушать духовые шоу-оркестры, фольклорные коллективы, посмотреть спектакли под открытым небом.
Мероприятия в рамках фестиваля в выходные будут начинаться в 13.00, а в будни на два часа позже. Сам фестиваль продлится до 9 мая. Вход свободный. (иб)
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