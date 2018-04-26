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Джаред Лето устроил русским фанатам концерт-сюрприз
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Джаред Лето устроил русским фанатам концерт-сюрприз 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант и актер Джаред Лето прибыл в Петербург вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars перед концертом 27 апреля, сообщает телеканал 78.
Музыкант появился на автограф-сессии на Дворцовой площади в центре города, где его ожидало несколько сотен поклонников.
Фанаты первыми начали исполнять песни группы, а после к стихийному концерту присоединился и сам Лето, в рамках незапланированного мини-концерта спевший для петербуржцев несколько своих хитов.
Ранее музыкант Guano Apes Деннис Пашватта после концерта поцеловал лошадь в Санкт-Петербурге.
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