Джаред Лето устроил русским фанатам концерт-сюрприз

Музыкант и актер Джаред Лето прибыл в Петербург вместе со своей группой Thirty Seconds to Mars перед концертом 27 апреля, сообщает телеканал 78.

Музыкант появился на автограф-сессии на Дворцовой площади в центре города, где его ожидало несколько сотен поклонников.

Фанаты первыми начали исполнять песни группы, а после к стихийному концерту присоединился и сам Лето, в рамках незапланированного мини-концерта спевший для петербуржцев несколько своих хитов.

Ранее музыкант Guano Apes Деннис Пашватта после концерта поцеловал лошадь в Санкт-Петербурге.