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В Петербурге пройдет Международный фестиваль SKIF
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В Петербурге пройдет Международный фестиваль SKIF 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге состоится ежегодный XXII Международный фестиваль SKIF. Он пройдет 18 мая на Новой сцене Александринского театра.
Концепция фестиваля основана на идеях музыканта-авангардиста Сергея Курёхина, использованных им в проекте «Поп-механика». SKIF ежегодно открывает для российской публики новые имена в современной прогрессивной музыке разных стран, из года в год остается одним из самых интересных музыкальных событий Петербурга. В 2018 году в лайн-апе 10 коллективов из России, Германии, Норвегии, Италии. Эстонии, Польши.
Хедлайнером фестиваля SKIF в 2018 году станет культовый немецкий коллектив Tangerine Dream. Это пионеры электронной музыки и краут-рока, основоположники и бессменные лидеры Берлинской школы электронной музыки.
Также петербуржцев ждут выступления норвежской группы Motorpsycho, играющей психоделический рок с элементами металла, джаза, рока и других музыкальных стилей, итальянского электроакустического музыканта Andrea Belfi, который привезет в Северную столицу свою сольную программу, польского экспериментального квартета T ien Lai, который сочетает в своем творчестве шумовые эффекты, психоделику и игру на перкуссии, а также многих других.
Российская сцена будет представлена музыкальными группами The Grand Astoria, Фивы, ДК посторонних, аудиовизуальным проектом «Интурист» и другими альтернативными проектами.
Начало в 19.00.
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