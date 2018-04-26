В Петербурге пройдет Международный фестиваль SKIF

В Петербурге состоится ежегодный XXII Международный фестиваль SKIF. Он пройдет 18 мая на Новой сцене Александринского театра.

Концепция фестиваля основана на идеях музыканта-авангардиста Сергея Курёхина , использованных им в проекте «Поп-механика». SKIF ежегодно открывает для российской публики новые имена в современной прогрессивной музыке разных стран, из года в год остается одним из самых интересных музыкальных событий Петербурга. В 2018 году в лайн-апе 10 коллективов из России, Германии, Норвегии, Италии. Эстонии, Польши.

Хедлайнером фестиваля SKIF в 2018 году станет культовый немецкий коллектив Tangerine Dream. Это пионеры электронной музыки и краут-рока, основоположники и бессменные лидеры Берлинской школы электронной музыки.

Также петербуржцев ждут выступления норвежской группы Motorpsycho, играющей психоделический рок с элементами металла, джаза, рока и других музыкальных стилей, итальянского электроакустического музыканта Andrea Belfi, который привезет в Северную столицу свою сольную программу, польского экспериментального квартета T ien Lai, который сочетает в своем творчестве шумовые эффекты, психоделику и игру на перкуссии, а также многих других.

Российская сцена будет представлена музыкальными группами The Grand Astoria, Фивы, ДК посторонних, аудиовизуальным проектом «Интурист» и другими альтернативными проектами.

Начало в 19.00.