Семья погибшего DJ Avicii заявила, что он «был не в силах так продолжать»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . Семья погибшего шведского диджея Авичи (Тима Берглинга) в новом заявлении сообщила, что музыкант «был не в силах так продолжать» и «хотел найти мир», сообщает издание Variety со ссылкой на текст заявления.

"Его действительно волновали мысли о смысле, жизни, счастье. Он был не в силах так продолжать. Он хотел найти мир", — цитирует издание текст заявления.

При этом в заявлении не уточняются подробности, однако говорится, что музыкант испытывал «сильный стресс», к которому привел его «перфекционизм» и постоянная тяжелая работа.

В пятницу вечером стало известно, что артист скончался в Омане в городе Маскат, где он находился в связи с частной поездкой. В субботу полиция Омана сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления в связи со смертью артиста не нашла и никого не подозревает.

Авичи родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась в 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Авичи выпустил в 2013 году, в него вошла ставшая потом всемирно известной песня «Wake me up». В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.